Calciomercato Milan – Bailly ha detto sì | si cerca l’intesa col club

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato @TorinoFC_1906 | Contatti con il @acmilan per #Pellegri - DiMarzio : #Calciomercato | Il @acmilan pensa a #Bailly del @ManUtd. Da #Casale a #Bremer: le strategie per il futuro - SkySport : Torino-Pellegri: nuovi contatti con il Milan, si studia l'operazione a tre con il Monaco #SkySport… - CalcioOggi : Coppa Italia, Milan-Genoa 0-1 LIVE: fine primo tempo - - MilanNewsit : Laudisa: 'Milan-Bailly, al momento la trattativa non è semplice' -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

.it vi offre il match del 'Meazza' tra ildi Pioli ed il Genoa di Shevchenko in tempo realeIlriceve il Genoa in una gara di sola andata valida per gli ottavi di finale di ...Commenta per primo Brutte notizie in casa, Pioli è stato costretto a sostituire Fikayo Tomori al 20' del primo tempo nella gara di Coppa Italia contro il Genoa. Per il difensore inglese si tratta di un risentimento al ginocchio sinistro ...Genoa a sorpresa in vantaggio a San Siro, ma risultato tutt'altro che bugiardo. Rossoneri in difficoltà e con la preoccupazione per Tomori ...Il Milan punta a rinforzarsi sul mercato, non solo a gennaio ma anche a giugno: sul taccuino di Maldini ci sarebbe un trequartista del Verona ...