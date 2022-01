Calciomercato Juve, ritorno di fiamma per Zakaria: le ultime (Di giovedì 13 gennaio 2022) Calciomercato Juve: i bianconeri cercano un centrocampista e negli ultimi giorni sarebbe tornato di moda il nome di Zakaria Secondo quanto riportato da Todofichajes, la Juve sarebbe tornata con decisione a battere la pista Zakaria per il centrocampo. Lo svizzero, che lascerà il Monchengladbach, è un pallino di Cherubini che può provare a chiudere subito. C’è però da battere la folta concorrenza, di cui fa parte anche un’altra società italiana: la Roma. E non solo. Prima di sferrare il colpo, infatti, il club bianconero ha bisogno di liberare spazio nel reparto cedendo uno dei tanti esuberi presenti. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JuveNTUS SU JuveNTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 gennaio 2022): i bianconeri cercano un centrocampista e negli ultimi giorni sarebbe tornato di moda il nome diSecondo quanto riportato da Todofichajes, lasarebbe tornata con decisione a battere la pistaper il centrocampo. Lo svizzero, che lascerà il Monchengladbach, è un pallino di Cherubini che può provare a chiudere subito. C’è però da battere la folta concorrenza, di cui fa parte anche un’altra società italiana: la Roma. E non solo. Prima di sferrare il colpo, infatti, il club bianconero ha bisogno di liberare spazio nel reparto cedendo uno dei tanti esuberi presenti. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLANTUS SUNTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Gazzetta_it : La Juve vuole Azmoun, il bomber iraniano che sussurra ai cavalli #calciomercato - SkySport : ?? L'ARRIVO DELL'INTER A SAN SIRO ??? In vista della finale di Supercoppa contro la Juve ? ?? Al termine della partita… - SkySport : Juve, idea Loftus-Cheek se parte Arthur: lo vuole l'Arsenal. Le news di calciomercato #SkyCalciomercato… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Commisso attacca: '#Agnelli mi invidia. Lui usa i soldi degli altri. In Usa gli azionisti gli avrebbero fatto causa' #Juve #… - cmdotcom : #Commisso attacca: '#Agnelli mi invidia. Lui usa i soldi degli altri. In Usa gli azionisti gli avrebbero fatto caus… -