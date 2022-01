Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Il @ACMonza pensa a #Simy della @OfficialUSS1919 - anteprima24 : ** #Calciomercato: il #Monza rinforza il prossimo avversario del ##Benevento ** - DIRETTADCM : Il #Monza vuole #Simy ?? C’è da capire se il centravanti nigeriano della #Salernitana deciderà se scendere di categ… - StePeduzzi : Dopo la cessione di Finotto, si avvicina un attaccante di serie A al Monza: Piccoli ha già incontrato Berlusconi? L… - tabellamercatob : Ieri #Calciomercato #SerieB Riepilogo affari #12gennaio /2 #spal: l'attaccante '92 Mattia Finotto a titolo definiti… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Monza

Insomma, Simy se si trova nella squadra giusta può essere determinante: illo sa e per questo sta pensando al suo acquisto per regalare a Stroppa un giocatore di spessore per andare a cercare ...Ascoli, Empoli e soprattutto. Alla corte della nuova avventura Berlusconi e Galliani, Davide trova contuinità, abbinata ad un rendimento poderoso. 8 goal in 37 presenze. I numeri convincono il ...“Giovinco? In quel ruolo siamo già coperti, abbiamo tanti giocatori in avanti”. Così il ds del Monza, Filippo Antonelli, a Sportitalia Mercato sulla presunta trattativa per l’ex Juventus e Parma. Nell ...Dopo una lunga pausa torna finalmente in campo il Monza che sfiderà in trasferta il Benevento in una sfida che promette spettacolo. Si tratta infatti di due squadre che prima della sosta stavano viven ...