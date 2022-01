Calcio Napoli | Meret e Malcuit negativi al Covid

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Luciano Spalletti ritrova altri due importanti elementi per una seconda parte di stagione che vede ilimpegnato su tre fronti, a cominciare dalla sfida di Coppa Italia di oggi. “al-19”. Lo annuncia ilsu Twitter. Ottime notizie per Luciano Spalletti, che, dopo Lozano, ritrova altri elementi

Advertising

GiovaAlbanese : #Zielinski positivo al Covid-19. Era tra i tre calciatori che l'Asl di Napoli 2 aveva quarantenato: uno tra quelli… - azangrillo : Quando è una squadra di calcio a indicare la via da seguire! @sscnapoli @ADeLaurentiis - sportmediaset : Juve-Napoli, nessun provvedimento per gli ululati razzisti e sui social monta la rivolta: #SiamoTuttiKean.… - susydigennaro : RT @napolimagazine: TMW - Napoli, Folorunsho rientra dal prestito al Pordenone, imminente il suo trasferimento al Pisa - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TMW - Napoli, Folorunsho rientra dal prestito al Pordenone, imminente il suo trasferimento al Pisa -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Napoli

CalcioNapoli1926.it

Poi si va chiarendo il dubbio, il "contendente" è Cristiano Mozzillo, segretario della prima squadra dell'Inter, con un passato nelle giovanili nerazzurre e pure in quelle del... reduce da tre partite consecutive da titolare in sette giorni (, Roma e Inter ). Molto dipenderà anche da Giorgio Chiellini e da come recupererà dopo le fatiche di Supercoppa: se il capitano ...Nicola De Simone- «Il ragazzo che visse per sempre nel cuore di due popoli e due città» Il Simbolo del Gemellaggio tra Juve Stabia e Siracusa ...Scene surreali quelle che provengono dal pronto soccorso dell'ospedale del mare di Napoli. Un paziente si è calato i pantaloni ... reagisce scattando dalla sedia e provando ad assestare un calcio.