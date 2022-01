**Calcio: giudice sportivo, 10000 euro di multa a Bonucci** (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 13 gen. - (Adnkronos) - Diecimila euro di multa a Leonardo Bonucci per lo schiaffo a Cristiano Mozzillo, segretario generale del club nerazzurro, al termine della finale di Supercoppa Inter-Juventus. Lo ha deciso il giudice sportivo: "Ammenda di 10mila euro per essersi, al 16° del secondo tempo supplementare, reso protagonista di un alterco con un dirigente della squadra avversaria che veniva dal medesimo strattonato; infrazione rilevata da un collaboratore della Procura federale". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 13 gen. - (Adnkronos) - Diecimiladia Leonardo Bonucci per lo schiaffo a Cristiano Mozzillo, segretario generale del club nerazzurro, al termine della finale di Supercoppa Inter-Juventus. Lo ha deciso il: "Ammenda di 10milaper essersi, al 16° del secondo tempo supplementare, reso protagonista di un alterco con un dirigente della squadra avversaria che veniva dal medesimo strattonato; infrazione rilevata da un collaboratore della Procura federale".

