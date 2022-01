Calcio: De Siervo, ora regole certe per finire il campionato (Di giovedì 13 gennaio 2022) "Sono settimane complesse, legate alla ripartenza della pandemia che ha colto di sorpesa il Paese e anche qualche calciatore. Abbiamo trovato, e domani avremo la certificazione del CTS, un sistema di ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 13 gennaio 2022) "Sono settimane complesse, legate alla ripartenza della pandemia che ha colto di sorpesa il Paese e anche qualche calciatore. Abbiamo trovato, e domani avremo la certificazione del CTS, un sistema di ...

Advertising

Luxgraph : Lega, De Siervo: 'In arrivo il nuovo protocollo per chiudere il campionato' - sportli26181512 : Lega A, De Siervo: 'Col nuovo protocollo Covid chiuderemo il campionato': Lega A, De Siervo: 'Col nuovo protocollo… - Gazzetta_it : Lega Serie A, De Siervo: 'Col protocollo Covid chiuderemo il campionato' - sportli26181512 : Lega, De Siervo: 'Col nuovo protocollo chiuderemo il campionato': L'ad della Serie A: 'Abbiamo forzato la politica,… - glooit : Calcio: De Siervo, ora regole certe per finire il campionato leggi su Gloo -