Calcio, Coppa Italia: Napoli-Fiorentina 2-5. I viola espugnano il Maradona e vanno ai quarti (Di giovedì 13 gennaio 2022) Coppa Italia, Napoli-Fiorentina: si è appena concluso il secondo ottavo di finale dell’edizione 2021-2022 del torneo. Andiamo a vedere come sono andate le cose nel match fra i campani e i toscani. Calcio, Coppa Italia: Napoli-Fiorentina Al Maradona la partita è frizzante e un po’ nervosa. Le squadre si sfidano a viso aperto e infatti le emozioni e i gol non mancano, soprattutto nella coda della prima frazione. Al 41? bussa la Fiorentina con Vlahovic: il serbo sfrutta il traversone di Saponara, brucia il diretto marcatore (il neoacquisto partenopeo Tuanzebe) e insacca il punto del momentaneo 0-1. Al 44? però arriva il pareggio dei padroni di casa: mischia in area ospite, la palla esce dal raggruppamento ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 gennaio 2022): si è appena concluso il secondo ottavo di finale dell’edizione 2021-2022 del torneo. Andiamo a vedere come sono andate le cose nel match fra i campani e i toscani.Alla partita è frizzante e un po’ nervosa. Le squadre si sfidano a viso aperto e infatti le emozioni e i gol non mancano, soprattutto nella coda della prima frazione. Al 41? bussa lacon Vlahovic: il serbo sfrutta il traversone di Saponara, brucia il diretto marcatore (il neoacquisto partenopeo Tuanzebe) e insacca il punto del momentaneo 0-1. Al 44? però arriva il pareggio dei padroni di casa: mischia in area ospite, la palla esce dal raggruppamento ...

