Calcio: Coppa d'Africa, il Camerun travolge 4-1 l'Etiopia e vola agli ottavi (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 13 gen. - (Adnkronos) - Il Camerun cala il poker nella seconda giornata del Gruppo A di Coppa d'Africa. I 'Leoni indomabili' travolgono l'Etiopia per 4-1, ribaltando lo svantaggio iniziale firmato Hotessa. Per i padroni di casa a segno Toko Ekambi e Aboubakar, autori di una doppietta a testa. Il Camerun sale a 6 punti e stacca con un turno d'anticipo il biglietto per gli ottavi di finale. L'Etiopia invece resta a zero. Alle 20 tocca a Capo Verde-Burkina Faso a completare il quadro del girone. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 13 gen. - (Adnkronos) - Ilcala il poker nella seconda giornata del Gruppo A did'. I 'Leoni indomabili' travolgono l'per 4-1, ribaltando lo svantaggio iniziale firmato Hotessa. Per i padroni di casa a segno Toko Ekambi e Aboubakar, autori di una doppietta a testa. Ilsale a 6 punti e stacca con un turno d'anticipo il biglietto per glidi finale. L'invece resta a zero. Alle 20 tocca a Capo Verde-Burkina Faso a completare il quadro del girone.

