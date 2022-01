Cagliari, blitz per Aebischer: c’è l’offerta allo Young Boys (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il Cagliari supera la Sampdoria nella corsa ad Aebischer: Giulini avrebbe fatto un’offerta per il giocatore della Young Boys Presentata una prima offerta da parte del Cagliari per Aebischer, giocatore dello Young Boys. Giulini starebbe pensando di voler bruciare la concorrenza per il classe ’97. Sul giocatore anche la Sampdoria, che al momento sembra essere dietro nella corsa al ragazzo. A riferirlo Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ilsupera la Sampdoria nella corsa ad: Giulini avrebbe fatto un’offerta per il giocatore dellaPresentata una prima offerta da parte delper, giocatore dello. Giulini starebbe pensando di voler bruciare la concorrenza per il classe ’97. Sul giocatore anche la Sampdoria, che al momento sembra essere dietro nella corsa al ragazzo. A riferirlo Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

infoitsport : Genoa, blitz per Calafiori: sorpasso al Cagliari per l'esterno della Roma - CalcioOggi : Calciomercato Sampdoria: blitz per Caceres del Cagliari. I dettagli - Samp News 24 - SampNews24 : #Calciomercato #Sampdoria: blitz per #Caceres del #Cagliari. I dettagli - CentotrentunoC : #Calciomercato ? Sembrava destinato al #Cagliari, ma con tutta probabilità vestirà un altro rossoblù: blitz di me… - Fantacalcio : Genoa, blitz per Calafiori: sorpasso al Cagliari per l'esterno della Roma -