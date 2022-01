Bussola strategica e interferenze Francia e Italia con Guerini rispondono

(Di giovedì 13 gennaio 2022) “Nessun compromesso sui principi della sicurezza europea e sull’integrità territoriale e sovranità dell’Ucraina”. Così Lorenzo, intervenendo oggi alla riunione informale dei ministri della Difesa dell’Unione europea, convocata a Brest dalla presidenza del Consiglio di turno dell’Ue francese. Tanti i temi al centro dell’incontro, dalla pressione russa ai confini con l’Ucraina ai lavori sulla redazione dello Strategic compass, dai prossimi impegni internazionali dell’Unione europea alla relazione tra Bruxelles e l’Alleanza Atlantica. IL TEMA UCRAINO Per il ministrono: “La visita dell’Alto rappresentante Josep Borrell in Donbass ha inviato un messaggio chiaro” sull’intenzione dell’Unione europea di non accettare diktat sui propri principi fondativi. Il riferimento è alle posizioni tenute dal Cremlino volte a limitare ogni futuro ...

Parigi, 13 gen 17:03 - Il dibattito che vogliamo avere sullaè "essenziale" per la Francia e per la presidenza francese del Consiglio Ue e siamo "determinati" a finalizzarlo entro marzo. Lo ha detto il ministro degli Esteri francese Jean - ...Brest, 13 gen 13:10 - Sullastrategia, la discussione sta procedendo bene e ci sono dei cambiamenti che non hanno impatto sulla proposta di una capacità...I dati sono un’ossessione inevitabile. Che riguardino l’economia o la pandemia scatenano ansia e insieme la leniscono. La discussione sulla loro diffusione e il loro uso pubblico è tremendamente ozios ...BRUXELLES - "La vera priorità per la presidenza francese è la bussola strategica: abbiamo bisogno di un'Unione Europea che sia capace di parlare a una sola voce, difendere i propri interessi e i propr ...