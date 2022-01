Bundesliga | nessuna traccia dell’arbitro Zwayer dopo Dortmund-Bayern | “Si è preso una pausa”

Leggi su sportface

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Che fine ha fatto Felix? L’espertissimo arbitro tedesco, con una carriera lunghissima indue partite nel giro di pochi giorni piene di contestazioni, come BorussiaMonaco del 4 dicembre (con l’accusa di Bellingham di avere “truccato” la partita) e Psv-Real Sociedad di Europa League del 9 dicembre, non sta più arbitrando ed è completamente scomparso dai radar.del fischietto nelle designazioni nell’ultimo mese, ecco che il responsabile degli arbitri tedeschi Frohlich alla Bild svela la sorte: “Ha deciso di prendersi una. Non sta arbitrando perché lo ha deciso lui. Noi non vogliamo che i conflitti tra arbitri e club portino un arbitro a pensare di non esercitare ...