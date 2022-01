Borse deboli, euro/dollaro al top da 2 mesi. Lavoro e prezzi produzione Usa sotto stime (Di giovedì 13 gennaio 2022) L'inflazione resta l'osservata speciale, indici perdono slancio. Spread verso 140 punti. A Milano corrono St e Iveco. Wall Street contrastata Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 13 gennaio 2022) L'inflazione resta l'osservata speciale, indici perdono slancio. Spread verso 140 punti. A Milano corrono St e Iveco. Wall Street contrastata

Advertising

ForexOnlineMeIt : Piazza Affari e Borse europee previste deboli in avvio. I temi da monitorare oggi - Yahoo Finanza - infoiteconomia : Borse europee deboli, attesa per i dati Usa. Euro/dollaro sui massimi da 2 mesi - Italia_Notizie : Le Borse di oggi, 13 gennaio. Mercati deboli mentre cresce il pressing sulla Fed per frenare i prezzi - ForexOnlineMeIt : Borse europee deboli, attesa per i dati Usa. #euro/#dollaro sui massimi da 2 mesi - MSN - ForexOnlineMeIt : Borse europee deboli, attesa per i dati Usa. #euro/#dollaro sui massimi da 2 mesi - Il Sole 24 ORE -