Borsa: Milano incerta con Europa, bene Cnh (Di giovedì 13 gennaio 2022) Nelle prime battute della giornata Piazza Affari ondeggia attorno alla parità insieme alle altre Borse europee: il listino migliore è quello di Amsterdam che sale dello 0,3%, con l'indice Ftse Mib in ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 gennaio 2022) Nelle prime battute della giornata Piazza Affari ondeggia attorno alla parità insieme alle altre Borse europee: il listino migliore è quello di Amsterdam che sale dello 0,3%, con l'indice Ftse Mib in ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Milano incerta con Europa, bene Cnh: Spread calmo tra quota 132 e 133, fiacche DiaSorin e Recordati - ansa_economia : Borsa: bene Milano (+0,6%) con Iveco, Azimut e alcune banche. In rialzo petroliferi e auto. Giù Unicredit. Male il… - ansa_economia : Borsa: Milano chiude in rialzo (+0,6%). Il Ftse Mib a 27.714 punti #ANSA - ansa_economia : Borsa: Milano sale (+0,5%), banche in ordine sparso. In rialzo auto e petroliferi. Bene Azimut e Iveco, non Unicred… - ansa_economia : Borsa: Milano marginale (+0,05%), giù Unicredit, corre Azimut. Bene Iveco, Popolare Sondrio,Webuild. Spread a 134 p… -