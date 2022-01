Bonus prima casa under 36, prorogata l’agevolazione: i requisiti (Di giovedì 13 gennaio 2022) Bonus prima casa under 36, la scadenza era programmata per il 30 giugno 2022 ma con l’ultima legge di bilancio è più lunga La misura per favorire l’uscita dalla casa dei genitori e dare maggiore autonomia è stata prorogata fino al 31 dicembre 2022 e il fondo per l’anno corrente è stato incrementato con 242 milioni di euro. Getty ImagesLa legge era stata introdotta dal Decreto sostegni bis e prevede delle agevolazioni fiscali sulle imposte indirette per l’acquisto della prima casa per chi ha meno di 36 anni. Nel concreto c’è la garanzia dello Stato copre fino all’80% per un mutuo agevolato che può arrivare a massimo 250mila euro. In questo caso si può sostituire anche agli altri garanti nella firma del mutuo. La legge prevede inoltre ... Leggi su ck12 (Di giovedì 13 gennaio 2022)36, la scadenza era programmata per il 30 giugno 2022 ma con l’ultima legge di bilancio è più lunga La misura per favorire l’uscita dalladei genitori e dare maggiore autonomia è statafino al 31 dicembre 2022 e il fondo per l’anno corrente è stato incrementato con 242 milioni di euro. Getty ImagesLa legge era stata introdotta dal Decreto sostegni bis e prevede delle agevolazioni fiscali sulle imposte indirette per l’acquisto dellaper chi ha meno di 36 anni. Nel concreto c’è la garanzia dello Stato copre fino all’80% per un mutuo agevolato che può arrivare a massimo 250mila euro. In questo caso si può sostituire anche agli altri garanti nella firma del mutuo. La legge prevede inoltre ...

Advertising

MarcoPizzingagj : @KersevanRoberto @FabrizioCarfi @chiccotesta @GiZollino A parte il fatto che il.bonus ha fatto proprio questo. Reso… - ASVPCLAUDIA : Il bonus psicologo serviva prima e serviva anche ai nostri genitori ed ai nostri nonni, la salute mentale sarebbe s… - Gioale15 : @LauraRO88925684 @LegaSalvini Bugiarda! Prima il bonus si dava a quelli con carta di soggiorno per soggiornanti a l… - LauraRO88925684 : @Gioale15 @LegaSalvini Veramente il bonus viene esteso alle persone non in regola... Prima di parlare leggi... - idealista_it : Bonus prima casa per i giovani: la guida alle novità per il 2022 -