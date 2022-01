Bonus acqua potabile, come chiedere il rimborso di 500 euro dal 1° febbraio (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il Bonus acqua potabile permette di ottenere un rimborso fino a 500 euro per le spese sostenute per la razionalizzazione del consumo dell’acqua potabile. L’agevolazione consiste in un credito di imposta pari al 50% della spesa per l’acquisto e l’installazione di sistemi filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica. Interventi cioè realizzati per razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica. Non deve essere confuso con il Bonus risparmio idrico di 1.000 euro per la sostituzione dei sanitari. Bonus acqua, cos’è Il Bonus acqua potabile 2022 è un credito d’imposta del ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ilpermette di ottenere unfino a 500per le spese sostenute per la razionalizzazione del consumo dell’. L’agevolazione consiste in un credito di imposta pari al 50% della spesa per l’acquisto e l’installazione di sistemi filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica. Interventi cioè realizzati per razionalizzare l’uso dell’e ridurre il consumo di contenitori di plastica. Non deve essere confuso con ilrisparmio idrico di 1.000per la sostituzione dei sanitari., cos’è Il2022 è un credito d’imposta del ...

