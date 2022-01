Bonucci | solo 10 mila euro di multa | non ne avevamo dubbi

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Arriva una sanzione per Leonardo: 10diper aver aggredito un dirigente dell’Inter durante la Supercoppa Italiana. Il difensore della Juventus si trovava a bordo campo, in attesa di entrare sul terreno di gioco, quando ha segnato l’Inter con Sanchez. Cosa che ha fatto scattare la gioia dei dirigenti nerazzurri e di tutti coloro che si trovavano in campo e sulla panchina, ma anche la rabbia e la delusione degli juventini. In particolareha aggredito Cristiano Mozzillo, che ha avuto la colpa di esultare. Giudice Sportivo: la decisione suSpintoni e violenza verbale,ha fatto di tutto, eppure non prenderà nemmeno una giornata di squalifica. Il Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea ha deciso per infliggere ...

pietroraffa : Nessuna squalifica per Bonucci dopo questo gesto di ieri sera, ma solo 10 mila euro di multa. 'Le immagini ci sono,… - Nientefardolce_ : RT @_softPizza_: Spalletti applaude Massa e prende 2 giornate di squalifica mentre Bonucci che bullizza quel povero cristo solo 10 mila eur… - Chicca141002 : RT @PeppeMur84: Sulla vicenda Bonucci vs Mozzillo dico solo una cosa: cosa stracazzo ci faceva il segretario dell'inda a bordocampo a fine… - SiiocaMilan : RT @acmilanmovement: 'Mi sembra strano eh' di Ibra: 1 giornata di squalifica, Bonucci che aggredisce verbalmente e fisicamente un dirigente… - RaffaeleSaraci2 : @il_Malpensante Solo 10 mila euro di multa a bonucci -

Niente squalifica,una multa per Leonardo. Il difensore della Juventus ha ricevuto un'ammenda di 10mila euro per l'alterco con Cristiano Mozzillo, il segretario generale della prima squadra dell'Inter, ...Secondo quanto scrive Il Tempo,era furioso perché Mozillo stava giustamente esultando per il gol di Sanchez che regalava la vittoria all'Inter. Il difensore Juve gli avrebbe urlato: Per il ...Come spesso - se non sempre - accade quando si parla di Juventus, c'è chi prova scrivere o ad orientare le sentenze in anticipo. E' bastata un'immagine di pochi secondi ...Un gesto che non fa onore a una figura di riferimento per Juventus e Nazionale come lo è Bonucci, frutto sicuramente del nervosismo e della foga agonistica per una sconfitta bruciante nel momento in ...