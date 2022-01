Bonucci multato per la lite con Mozzillo: la decisione del Giudice Sportivo (Di giovedì 13 gennaio 2022) Quanto accaduto ieri sera, dopo il gol di Sanchez al 120?, a bordo campo, tra Leonardo Bonucci ed il dirigente dell’Inter Mozzillo non è passato inosservato. Il difensore bianconero ha aggredito Mozzillo dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana e l’episodio è stato segnalato alla Procura Federale. Il Giudice Sportivo ha dunque deciso di sanzionare Bonucci con un’ammenda di 10mila euro: “per essersi, al 16° del secondo tempo supplementare, reso protagonista di un alterco con un dirigente della squadra avversaria che veniva dal medesimo strattonato; infrazione rilevata da un collaboratore della Procura federale“. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 13 gennaio 2022) Quanto accaduto ieri sera, dopo il gol di Sanchez al 120?, a bordo campo, tra Leonardoed il dirigente dell’Internon è passato inosservato. Il difensore bianconero ha aggreditodopo la sconfitta in Supercoppa Italiana e l’episodio è stato segnalato alla Procura Federale. Ilha dunque deciso di sanzionarecon un’ammenda di 10mila euro: “per essersi, al 16° del secondo tempo supplementare, reso protagonista di un alterco con un dirigente della squadra avversaria che veniva dal medesimo strattonato; infrazione rilevata da un collaboratore della Procura federale“. L'articolo CalcioWeb.

