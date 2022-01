Bonucci, la lite a fine gara costa 10mila euro. Sanzionata anche l'Inter (Di giovedì 13 gennaio 2022) arrivata la sanzione per Leonardo Bonucci dopo la lite con Cristiano Mozzillo, segretario Inter, aggredito e spintonato ieri sera subito dopo il gol di Sanchez che ha deciso la Supercoppa Italiana a ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 13 gennaio 2022) arrivata la sanzione per Leonardodopo lacon Cristiano Mozzillo, segretario, aggredito e spintonato ieri sera subito dopo il gol di Sz che ha deciso la Supercoppa Italiana a ...

