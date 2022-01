Bonucci, la decisione del Giudice Sportivo dopo l’episodio di ieri sera (Di giovedì 13 gennaio 2022) È arrivata la decisione del Giudice Sportivo dopo l’episodio di ieri sera che ha visto come protagonista Leonardo Bonucci. dopo il gol decisivo di Sanchez al 120? minuto infatti, il difensore della Juventus (che si trovava a bordo campo pronto a fare il suo ingresso) è stato ripreso mentre aggrediva il segretario dell’Inter Cristiano Mozzillo, reo secondo il giocatore di aver esultato in maniera esagerata davanti a lui. dopo aver analizzato l’episodio il centrale bianconero è stato punito con un’ammenda di 10 mila euro “per essersi, al 16° del secondo tempo supplementare, reso protagonista di un alterco con un dirigente della squadra avversaria che veniva dal medesimo strattonato; infrazione ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 13 gennaio 2022) È arrivata ladeldiche ha visto come protagonista Leonardoil gol decisivo di Sanchez al 120? minuto infatti, il difensore della Juventus (che si trovava a bordo campo pronto a fare il suo ingresso) è stato ripreso mentre aggrediva il segretario dell’Inter Cristiano Mozzillo, reo secondo il giocatore di aver esultato in maniera esagerata davanti a lui.aver analizzatoil centrale bianconero è stato punito con un’ammenda di 10 mila euro “per essersi, al 16° del secondo tempo supplementare, reso protagonista di un alterco con un dirigente della squadra avversaria che veniva dal medesimo strattonato; infrazione ...

Advertising

AlessandroFot10 : RT @MatteoAndreoni: Io la morale da chi in panchina ha Oriali, uno che aggredisce gli arbitri ad ogni decisione avversa non la voglio manco… - Favia2M : RT @MatteoAndreoni: Io la morale da chi in panchina ha Oriali, uno che aggredisce gli arbitri ad ogni decisione avversa non la voglio manco… - borangejuic : trovo questa decisione assurda, mio figlio stamattina a scuola ha dato un pugno ad un compagno perché voleva imitar… - maxfer42 : RT @JManiaSite: Nessun pugno, nessuno schiaffo: il giudice sportivo ha già preso la sua decisione su #Bonucci dopo la #Supercoppa #InterJuv… - JManiaSite : Nessun pugno, nessuno schiaffo: il giudice sportivo ha già preso la sua decisione su #Bonucci dopo la #Supercoppa… -