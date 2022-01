Bonucci choc, grave minaccia: svelato cosa ha detto al segretario dell’Inter (Di giovedì 13 gennaio 2022) È stata una partita carica di tensione quella fra Inter e Juventus valida per la conquista della Supercoppa Italiana. Il trofeo è andato all’Inter grazie al gol al 120? di Alexis Sanchez, che ha permesso alla partita di chiudersi sul 2-1 in favore dei nerazzurri. Particolarmente rabbiosa è stata la reazione al gol di Leonardo Bonucci: il difensore della nazionale era in attesa di un fallo tattico per entrare in campo in vista dei calci di rigore ma il gol ha decretato la sconfitta della Juventus senza passare dai tiri dal dischetto, impedendo l’ingresso dell’ex Milan. Leonardo Bonucci Lo juventino si è, infatti, scagliato contro il segretario generale dell’Inter ed ex responsabile del settore giovanile del Napoli Cristiano Mozzillo, reo forse di aver esultato con troppo vigore alla rete di Sanchez. Secondo ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 13 gennaio 2022) È stata una partita carica di tensione quella fra Inter e Juventus valida per la conquista della Supercoppa Italiana. Il trofeo è andato all’Inter grazie al gol al 120? di Alexis Sanchez, che ha permesso alla partita di chiudersi sul 2-1 in favore dei nerazzurri. Particolarmente rabbiosa è stata la reazione al gol di Leonardo: il difensore della nazionale era in attesa di un fallo tattico per entrare in campo in vista dei calci di rigore ma il gol ha decretato la sconfitta della Juventus senza passare dai tiri dal dischetto, impedendo l’ingresso dell’ex Milan. LeonardoLo juventino si è, infatti, scagliato contro ilgeneraleed ex responsabile del settore giovanile del Napoli Cristiano Mozzillo, reo forse di aver esultato con troppo vigore alla rete di Sanchez. Secondo ...

