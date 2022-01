Bonucci aggredisce dirigente Inter: è un ex Napoli – VIDEO (Di giovedì 13 gennaio 2022) Leonardo Bonucci durante Inter-Juventus, finale di Supercoppa Italiana, ha aggredito un dirigente dell’Inter a bordo campo. Un gesto spregevole quello del difensore bianconero, anche perché non si capisce il reale motivo che ha spinto Bonucci ad aggredire un membro dello staff dell’Inter. Il tutto è avvenuto al 120 del secondo tempo supplementare, con Allegri che voleva far entrare Bonucci perché convinto che la partita terminasse ai calci di rigore e quindi il difensore poteva essere un ottimo ingresso per calciare il penalty. Ma per alcuni minuti la palla non usciva e quindi Bonucci è rimasto a bordo campo ad attendere di poter entrare sul terreno di gioco.Allegri dalla panchina chiamava il fallo tattico per fermare il gioco e quindi permettere ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 13 gennaio 2022) Leonardodurante-Juventus, finale di Supercoppa Italiana, ha aggredito undell’a bordo campo. Un gesto spregevole quello del difensore bianconero, anche perché non si capisce il reale motivo che ha spintoad aggredire un membro dello staff dell’. Il tutto è avvenuto al 120 del secondo tempo supplementare, con Allegri che voleva far entrareperché convinto che la partita terminasse ai calci di rigore e quindi il difensore poteva essere un ottimo ingresso per calciare il penalty. Ma per alcuni minuti la palla non usciva e quindiè rimasto a bordo campo ad attendere di poter entrare sul terreno di gioco.Allegri dalla panchina chiamava il fallo tattico per fermare il gioco e quindi permettere ...

napolipiucom : Bonucci aggredisce dirigente Inter: è un ex Napoli #Bonucci #CristianoMozzillo #InterJuventus #SupercoppaItlaiana… - EngGliantonelli : RT @Gmes3000: #Bonucci aggredisce Cristiano #Mozzillo (segretario dell’Inter) sotto gli occhi del quarto uomo. Comportamento a dir poco ver… - FedericoRinoldo : Bonucci aggredisce Mozzillo. Non mi pare servano parole. - docmanhattan4 : A fine partita, da condannare il gesto di #Bonucci, che aggredisce un tipo (il segretario dell'Inter, leggo). Ogni… - fafailgrande : @massimozampini @Willyari2 Voi siete tutti come Bonucci che aggredisce il segretario dell Inter dop il.gol Ahahahah… -