Bollettino Covid oggi in Italia: ricoveri in aumento. Tutti i dati del 13 gennaio 2022 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Appuntamento con il Bollettino del ministero della Salute sul Coronavirus in Italia , che, nonostante le voci di un aggiornamento a cadenza settimanale , al momento resta giornaliero. Nel tardo ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Appuntamento con ildel ministero della Salute sul Coronavirus in, che, nonostante le voci di un aggiornamento a cadenza settimanale , al momento resta giornaliero. Nel tardo ...

Advertising

CarloVerdelli : Pare che il governo stia pensando sul serio di dare il bollettino Covid non più ogni sera ma una volta a settimana… - petergomezblog : Covid, da Pregliasco ad Andreoni a Bisceglia: “Il bollettino serve, toglierlo sarebbe come rompere il termometro qu… - marcotravaglio : LA BANDA BASSETTI L’ideona della Banda Bassetti&Draghetti di abolire il bollettino quotidiano del Covid perché i da… - pameladiverona : RT @ilfattoblog: BASTA BOLLETTINI? 'Si aggiungerebbe l’irritazione per sentirsi trattati come bambini (piccoli)'. La riflessione di Paolo R… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Bollettino quotidiano Covid: funziona così anche negli altri grandi Paesi europei. E chi pensa di cambiare, aspetta la… -