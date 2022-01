Bollette, Cavallo (Altroconsumo): "Governo in direzione giusta, ma ci vuole più coraggio" (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 13 gen.(Labitalia) - Contro il caro Bollette "il Governo ha intrapreso la decisione giusta, ma bisogna fare di più e con più coraggio nell'emergenza, pensando ai più deboli e sempre con una visione del futuro". Lo dice, ad Adnkronos/Labitalia, Federico Cavallo, responsabile dell'area Public Affairs Media Relation di Altroconsumo, che aggiunge: "Occorre gestire l'emergenze del caro-Bollette in maniera tale da limitare il più possibile i danni che i rincari possono causare, in particolare, alle fasce più deboli, e poi gestire una evoluzione della nostra situazione nel breve e medio periodo, tale da renderci più solidi, più autonomi e meno esposti ai problemi che abbiamo osservato nelle scorse settimane". "Sappiamo che il caro-Bollette è determinato ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 13 gen.(Labitalia) - Contro il caro"ilha intrapreso la decisione, ma bisogna fare di più e con piùnell'emergenza, pensando ai più deboli e sempre con una visione del futuro". Lo dice, ad Adnkronos/Labitalia, Federico, responsabile dell'area Public Affairs Media Relation di, che aggiunge: "Occorre gestire l'emergenze del caro-in maniera tale da limitare il più possibile i danni che i rincari possono causare, in particolare, alle fasce più deboli, e poi gestire una evoluzione della nostra situazione nel breve e medio periodo, tale da renderci più solidi, più autonomi e meno esposti ai problemi che abbiamo osservato nelle scorse settimane". "Sappiamo che il caro-è determinato ...

