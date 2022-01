Bioparco Roma, così gli animali affrontano al meglio il freddo (Di giovedì 13 gennaio 2022) tigri paglia Bioparco – Credit foto Massimiliano Di Giovanni – Archivio BioparcoRoma – Nelle giornate molto rigide lo staff zoologico del Bioparco fa sì che gli animali sensibili alle basse temperature possano affrontare al meglio il freddo. Ogni giorno i guardiani compiono un attento monitoraggio su eventuali sintomi dell’esposizione al freddo e predispongono diete mirate per alcuni animali che consistono in pasti a base di alimenti ad alto contenuto calorico. “Durante l’inverno – spiega il Presidente della Fondazione Bioparco, Francesco Petretti – elefanti, ippopotami, scimmie e molti altri animali di giorno possono scegliere se rimanere all’interno dei ricoveri riscaldati o uscire nei recinti ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 13 gennaio 2022) tigri paglia– Credit foto Massimiliano Di Giovanni – Archivio– Nelle giornate molto rigide lo staff zoologico delfa sì che glisensibili alle basse temperature possano affrontare alil. Ogni giorno i guardiani compiono un attento monitoraggio su eventuali sintomi dell’esposizione ale predispongono diete mirate per alcuniche consistono in pasti a base di alimenti ad alto contenuto calorico. “Durante l’inverno – spiega il Presidente della Fondazione, Francesco Petretti – elefanti, ippopotami, scimmie e molti altridi giorno possono scegliere se rimanere all’interno dei ricoveri riscaldati o uscire nei recinti ...

