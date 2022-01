Big E: “Sono deluso di come sia finito il mio regno da WWE Champion” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Nell’ultimo PPV Day 1 abbiamo assistito alla coronazione di un nuovo WWE Champion, Brock Lesnar. The Beast Incarnate si è aggiudicato il titolo vincendo un fatal-5-way match che comprendeva anche Kevin Owens, Seth ‘Freakin’ Rollins, Bobby Lashley e Big E. Proprio quest’ultimo era arrivato al match come WWE Champion in carica, salvo poi appunto perdere l’incontro essendo schienato proprio da Brock Lesnar. Big E non è soddisfatto Intervistato da Sports Illustrated, Big E ha parlato del suo periodo da campione e di come si è sentito una volta persa la cintura, sottolineando di come sia rimasto deluso dalla fine del suo regno come campione. Ecco le sue parole: “Sono eccessivamente critico nei confronti del mio lavoro per ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 14 gennaio 2022) Nell’ultimo PPV Day 1 abbiamo assistito alla coronazione di un nuovo WWE, Brock Lesnar. The Beast Incarnate si è aggiudicato il titolo vincendo un fatal-5-way match che comprendeva anche Kevin Owens, Seth ‘Freakin’ Rollins, Bobby Lashley e Big E. Proprio quest’ultimo era arrivato al matchWWEin carica, salvo poi appunto perdere l’incontro essendo schienato proprio da Brock Lesnar. Big E non è soddisfatto Intervistato da Sports Illustrated, Big E ha parlato del suo periodo da campione e disi è sentito una volta persa la cintura, sottolineando disia rimastodalla fine del suocampione. Ecco le sue parole: “eccessivamente critico nei confronti del mio lavoro per ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Big E: 'Sono deluso di come sia finito il mio regno da WWE Champion' - - RZALLONE : @Gullisc @data_rita L’ho già scritto: queste app mi preoccupano almeno tanto quanto i big data. Sono poco trasparen… - big_trouble18 : “Io sono pazza di quest’uomo” Come darti torto Giuly???? #prelemi - MariaRusso626 : @GuidoMattioni Oppure non sono arrivati gli aiuti dal Big Pharma ?? - sindelicato : RT @LaVeritaWeb: Nei guai l’ex ad del gruppo oggi controllato dagli Agnelli, il direttore generale e i vertici delle risorse umane. Le mail… -