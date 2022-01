Biden sta vincendo la cinica scommessa sull'Afghanistan (Di giovedì 13 gennaio 2022) I notiziari della sera dei network televisivi che contano in America – Abc, Nbc e Cbs, che assieme fanno quattro volte gli spettatori raccolti da tutte le altre tv – tra il primo ottobre e il 25 dicembre hanno dedicato all’Afghanistan ventuno minuti di programmazione, per un totale di dieci servizi. Questa estate, come tutti ricordiamo, la presa di Kabul da parte dei talebani grazie alla ritirata improvvisata delle truppe americane fu una notizia che creò nel mondo e negli Stati Uniti un picco molto intenso di attenzione. E infatti tra agosto e settembre i minuti dedicati all’Afghanistan furono 427, il 75 per cento dei quali trasmessi ad agosto, secondo il Tyndall Report, che analizza i notiziari della sera sin dal 1998. Poi l’attenzione è precipitata quasi a zero. I dieci servizi apparsi sui principali canali americani tra l’altro non affrontano il ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 13 gennaio 2022) I notiziari della sera dei network televisivi che contano in America – Abc, Nbc e Cbs, che assieme fanno quattro volte gli spettatori raccolti da tutte le altre tv – tra il primo ottobre e il 25 dicembre hanno dedicato all’ventuno minuti di programmazione, per un totale di dieci servizi. Questa estate, come tutti ricordiamo, la presa di Kabul da parte dei talebani grazie alla ritirata improvvisata delle truppe americane fu una notizia che creò nel mondo e negli Stati Uniti un picco molto intenso di attenzione. E infatti tra agosto e settembre i minuti dedicati all’furono 427, il 75 per cento dei quali trasmessi ad agosto, secondo il Tyndall Report, che analizza i notiziari della sera sin dal 1998. Poi l’attenzione è precipitata quasi a zero. I dieci servizi apparsi sui principali canali americani tra l’altro non affrontano il ...

Advertising

christianrocca : Finalmente, con un grande discorso per ricordare l’attacco al Congresso, Biden ha detto quello che bisognava dire t… - desir65773016 : @stella04686817 @Letizia62352469 @AlbertoContri la narrativa sta cambiando troppo bruscamente... i politici e i vir… - QuelloKeSbrocca : evito di calcolarvi cosa combina un'inflazione al 7% al potere d'acquisto di un lavoratore... non svegliamo l'imbec… - Piccole_Note : #DRAGHI...non lo vogliono al Quirinale per un motivo che apparirà strano...è troppo atlantista...ligio soldatino de… - Mikrock3 : @osamundR #bassetti semplicemente segue cio’ che gli dicono da Harvard. In #USA sta saltando il castello #Fauci… -