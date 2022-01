Biden ammette, non sono sicuro che le leggi su voto passino (Di giovedì 13 gennaio 2022) Joe Biden ha ammesso di non essere sicuro che le leggi a tutela dei diritti di voto siano approvate dal Congresso, dopo che la senatrice dem Krysten Sinema ha annunciato che non appoggerà la prova di ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 gennaio 2022) Joeha ammesso di non essereche lea tutela dei diritti disiano approvate dal Congresso, dopo che la senatrice dem Krysten Sinema ha annunciato che non appoggerà la prova di ...

Ultime Notizie dalla rete : Biden ammette Biden ammette, non sono sicuro che le leggi su voto passino Joe Biden ha ammesso di non essere sicuro che le leggi a tutela dei diritti di voto siano approvate dal Congresso, dopo che la senatrice dem Krysten Sinema ha annunciato che non appoggerà la prova di ...

Usa: Biden ammette, non sono sicuro che leggi su diritto di voto vengano approvate “Una cosa è certa, come per ogni altro importante progetto di legge sui diritti civili, se ci siamo persi la prima occasione, possiamo provare la seconda”, ha detto ai giornalisti, “finché sarò alla C ...

