Biathlon, Ibu Cup Junior: Hanna-Michele Hermann vince la sprint di Pokljuka. Sesta Ilaria Scattolo, nona la sorella Sara (Di giovedì 13 gennaio 2022) Tripletta tedesca nella sprint femminile valevole per la terza tappa dell’Ibu Cup Junior di Biathlon. A trovare il successo sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) è Hanna-Michele Hermann, che commette un errore a terra ma chiude comunque davanti a tutte con il tempo di 22:41.3. Sul podio con lei troviamo le connazionali Selina Grotian, seconda a 0.8 (0+0) e Luise Mueller, terza a +1’13’’5 (1+1), e anche la quarta posizione è occupata dalla Germania con JoHanna Puff (1’20”3 il suo ritardo con un errore nella serie in piedi). A chiudere la top cinque la russa Amina Ivanova con un distacco di 1’30”1 da Hermann (0+1). La migliore dell’azzurra è invece Ilaria Scattolo, che termina la sua prova in ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 gennaio 2022) Tripletta tedesca nellafemminile valevole per la terza tappa dell’Ibu Cupdi. A trovare il successo sulle nevi di(Slovenia) è, che commette un errore a terra ma chiude comunque davanti a tutte con il tempo di 22:41.3. Sul podio con lei troviamo le connazionali Selina Grotian, seconda a 0.8 (0+0) e Luise Mueller, terza a +1’13’’5 (1+1), e anche la quarta posizione è occupata dalla Germania con JoPuff (1’20”3 il suo ritardo con un errore nella serie in piedi). A chiudere la top cinque la russa Amina Ivanova con un distacco di 1’30”1 da(0+1). La migliore dell’azzurra è invece, che termina la sua prova in ...

