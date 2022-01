Biathlon, Ibu Cup junior 2022: Michele Molinari terzo nella sprint maschile a Pokljuka (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’Italia del circuito junior della Ibu Cup continua a regalare grandi soddisfazioni. Dopo le due tappe andate in scena in Val Martello, è Pokljuka (Slovenia) teatro del terzo round stagionale. nella sprint maschile Michele Molinari ha ottenuto un brillante podio. L’atleta del CS Carabinieri ha conquistato un ottimo terzo posto nella prova sui due poligoni grazie a un doppio zero, nella quale la velocità di rilascio colpi è stata determinante. Il valtellinese non è stato super performante sugli sci stretti ed è un po’ così che si giustifica il distacco di 33.5 dalla vetta. Il successo è andato al ceco Jonas Marecek che, pur con un errore nella seconda serie, è riuscito a precedere di ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’Italia del circuitodella Ibu Cup continua a regalare grandi soddisfazioni. Dopo le due tappe andate in scena in Val Martello, è(Slovenia) teatro delround stagionale.ha ottenuto un brillante podio. L’atleta del CS Carabinieri ha conquistato un ottimopostoprova sui due poligoni grazie a un doppio zero,quale la velocità di rilascio colpi è stata determinante. Il valtellinese non è stato super performante sugli sci stretti ed è un po’ così che si giustifica il distacco di 33.5 dalla vetta. Il successo è andato al ceco Jonas Marecek che, pur con un erroreseconda serie, è riuscito a precedere di ...

