Berlusconi, sul Giornale il fantasioso appello per candidarlo al Colle: “Eroe”, “Amico dei leader mondiali”, “Fece finire la guerra fredda” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Berlusconi AL QUIRINALE? NO GRAZIE. Firma anche tu la petizione su Change.org Un elenco di (fantasiosi) meriti e primati di Silvio Berlusconi, squadernati su un foglio di quotidiano per sostenere l’ardita tesi: “Chi come lui” è adatto a ricoprire la più alta carica dello Stato? L’irrituale endorsement alla corsa del Caimano firmato da “Forza seniores“, il dipartimento over 65 di Forza Italia, occupa l’intera pagina 5 del “Giornale” di famiglia diretto da Augusto Minzolini. Si tratta di una locandina-manifesto dal titolo “Chi è Silvio Berlusconi”, accompagnata da una sua foto risalente a parecchi anni fa. Già, chi è? Di certo, come hanno ricordato i fondatori del Fatto nella petizione già sottoscritta da 215mila persone (firma qui), è un condannato definitivo per frode fiscale, un ex affiliato alla loggia massonica P2, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022)AL QUIRINALE? NO GRAZIE. Firma anche tu la petizione su Change.org Un elenco di (fantasiosi) meriti e primati di Silvio, squadernati su un foglio di quotidiano per sostenere l’ardita tesi: “Chi come lui” è adatto a ricoprire la più alta carica dello Stato? L’irrituale endorsement alla corsa del Caimano firmato da “Forza seniores“, il dipartimento over 65 di Forza Italia, occupa l’intera pagina 5 del “” di famiglia diretto da Augusto Minzolini. Si tratta di una locandina-manifesto dal titolo “Chi è Silvio”, accompagnata da una sua foto risalente a parecchi anni fa. Già, chi è? Di certo, come hanno ricordato i fondatori del Fatto nella petizione già sottoscritta da 215mila persone (firma qui), è un condannato definitivo per frode fiscale, un ex affiliato alla loggia massonica P2, ...

Advertising

TuminoMaurizio : @lucatelese @OfficialTozzi qui c'è chi seriamente pensa di poter eleggere Berlusconi presidente (cito solo la 'nipo… - solonews1011 : RT @francescorusso: Non so cosa ne pensi @ClementiF ma se il problema per un accordo di larghe intese sul #PresidenteDellaRepubblica sono i… - elfopiadino : Votare berluskaz al Quirinale una vergogna si vendono come gli sclipioti e Antonio Razzi M5S e Quirinale, schiaffo… - DavideFrate : Questa mattina i leccaculo di Berlanga hanno scritto sul SUO Giornale un elenco di motivi per i quali sarebbe un gr… - RQuirinale : RT @DomaniGiornale: Berlusconi prosegue con ogni mezzo la sua caccia al consenso per il #Quirinale oggi, sul Giornale, è apparsa questa gra… -