Berlusconi al Quirinale | la rivelazione di Sgarbi | “E’ sceso in campo Gianni Letta | io gli ho trovato 10 voti”

Si definisce "l'acchiappa farfalle di Silvio…". Da oltre una settimana Vittorio Sgarbi sta facendo da vero e proprio segretario telefonico di Silvio Berlusconi, sia ad Arcore che a 'Villa Grande', a caccia di grandi elettori nella 'terra di mezzo' del Misto per sostenere la candidatura del Cav al Quirinale. "Da quando Berlusconi mi ha detto che vuole andare al Colle e ha i numeri per farlo, ben 100 voti fuori dal perimetro del centrodestra -racconta all'Adnkronos il critico d'arte- io gli ho chiesto: ma chi sono? Perché non gli diamo un volto chiamandoli uno per uno? E così, numeri di telefono alla mano, stiamo sentendo un sacco di parlamentari". Berlusconi al Quirinale, Sgarbi teme i franchi tiratori "Stiamo verificando i 'numeri' in Parlamento.

