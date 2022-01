"Berlusconi al Quirinale? Impossibile" (Di giovedì 13 gennaio 2022) Si avvicina l'elezione, e il nome che pareva Impossibile fino a pochi mesi fa prende quota.Sarebbe, secondo un apprezzato commentatore, "la vittoria dell’imbonitore, di chi spaccia ricette semplici e di immediata... Leggi su today (Di giovedì 13 gennaio 2022) Si avvicina l'elezione, e il nome che parevafino a pochi mesi fa prende quota.Sarebbe, secondo un apprezzato commentatore, "la vittoria dell’imbonitore, di chi spaccia ricette semplici e di immediata...

Advertising

fattoquotidiano : Quirinale, riecco perfino Verdini (direttamente dai domiciliari). Pranzo vicino alle Camere con Cesa. Che dice: “Be… - La7tv : Il retroscena svelato da Enrico Letta a #dimartedi: 'Ho notizie di parlamentari del nostro gruppo che hanno ricevut… - Antonio_Tajani : Questa mattina durante la riunione dell'@EPPGroup ho illustrato la situazione italiana in vista dell'elezione del n… - MichelMauriello : RT @Tiziana99296006: M5S e Quirinale, schiaffo a Conte e senatori: strappo sul Mattarella bis, in 30 pronti a votare Berlusconi Se Berlusc… - meobirba : RT @Renato47Rm: Il Paese è in piena emergenza Covid ma per Draghi e Berlusconi l’unico pensiero sono i giochi per il Quirinale. Ultimatum d… -