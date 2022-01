Berlino 2022: Peter Von Kant di François Ozon è il film di apertura (Di giovedì 13 gennaio 2022) François Ozon torna per la sesta volta al Festival di Berlino con Peter Von Kant, omaggio a Fassbinder, che sarà il film di apertura del festival. Annunciato il film d'apertura di Berlino 2022: si tratta del nuovo lavoro di François Ozon, il drammatico Peter Von Kant, interpretato da Denis Menochet, Isabelle Adjani e Hanna Schygulla. Il film verrà proiettato in anteprima mondiale, in concorso, il 10 febbraio presso il Berlinale Palast. Peter von Kant è un adattamento in chiave moderna del dramma di Rainer Werner Fassbinder del 1972, Le lacrime amare di Petra von Kant. ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 13 gennaio 2022)torna per la sesta volta al Festival diconVon, omaggio a Fassbinder, che sarà ildidel festival. Annunciato ild'di: si tratta del nuovo lavoro di, il drammaticoVon, interpretato da Denis Menochet, Isabelle Adjani e Hanna Schygulla. Ilverrà proiettato in anteprima mondiale, in concorso, il 10 febbraio presso il Berlinale Palast.vonè un adattamento in chiave moderna del dramma di Rainer Werner Fassbinder del 1972, Le lacrime amare di Petra von. ...

