Bergamo, nel 2021 32 infortuni sul lavoro al giorno: 18 mortali (Di giovedì 13 gennaio 2022) Bergamo. Sono stati diffusi dell’Inail i dati sulle denunce di infortunio sul lavoro presentate nei primi undici mesi del 2021. In Lombardia quelle presentate in questo arco di tempo sono state 92.969. Nel 2020 si era toccata quota 100.264 e nel 2019 il dato era ancora più elevato: 110.152). In provincia di Bergamo la tendenza è diversa: da gennaio a novembre 2021 sono state 10.795 le denunce di infortunio, in aumento rispetto allo stesso periodo del 2020 (quando erano state 10.589, + 1,91%. Nel 2019 erano state 12.872). Nei mesi presi in esame, lo scorso anno in media si è assistito a 32 eventi infortunistici al giorno, da quello più banale a quelli più gravi, fino ai mortali. Se si considerano solo gli ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 13 gennaio 2022). Sono stati diffusi dell’Inail i dati sulle denunce dio sulpresentate nei primi undici mesi del. In Lombardia quelle presentate in questo arco di tempo sono state 92.969. Nel 2020 si era toccata quota 100.264 e nel 2019 il dato era ancora più elevato: 110.152). In provincia dila tendenza è diversa: da gennaio a novembresono state 10.795 le denunce dio, in aumento rispetto allo stesso periodo del 2020 (quando erano state 10.589, + 1,91%. Nel 2019 erano state 12.872). Nei mesi presi in esame, lo scorso anno in media si è assistito a 32 eventistici al, da quello più banale a quelli più gravi, fino ai. Se si considerano solo gli ...

