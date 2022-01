Benevento, c’è anche il nuovo acquisto Forte al Ciro Vigorito (Di giovedì 13 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – C’è anche Francesco Forte sugli spalti del Ciro Vigorito ad assistere a Benevento-Monza. Il nuovo attaccante giallorosso è già entrato nel ‘clima’ assistendo alla gara dei suoi nuovi compagni contro la compagine brianzola, match di recupero della penultima giornata di andata. Le telecamere lo hanno ‘scovato’ subito, accanto ad Elia, ma del resto manca solo la firma sul contratto, poi il capitolino sarà a tutti gli effetti a disposizione di Caserta. Possibile debutto domenica contro la Spal. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– C’èFrancescosugli spalti delad assistere a-Monza. Ilattaccante giallorosso è già entrato nel ‘clima’ assistendo alla gara dei suoi nuovi compagni contro la compagine brianzola, match di recupero della penultima giornata di andata. Le telecamere lo hanno ‘scovato’ subito, accanto ad Elia, ma del resto manca solo la firma sul contratto, poi il capitolino sarà a tutti gli effetti a disposizione di Caserta. Possibile debutto domenica contro la Spal. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

