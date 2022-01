“Bellissima”: Vittoria Puccini, diva assoluta. Sguardo seducente e labbra irresistibili, i fan sono nel delirio – FOTO (Di giovedì 13 gennaio 2022) Vittoria Puccini ha fatto sognare il popolo del web condividendo una scatto da urlo. La visione è irresistibile. Lineamenti angelici, occhioni verdi, fascino ipnotico. Anno dopo anno Vittoria Puccini ha conquistato tutti con il suo talento e la sua bellezza incredibile. Nata 40 anni fa a Firenze, si è distinta nel panorama dello spettacolo affermandosi L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 13 gennaio 2022)ha fatto sognare il popolo del web condividendo una scatto da urlo. La visione è irresistibile. Lineamenti angelici, occhioni verdi, fascino ipnotico. Anno dopo annoha conquistato tutti con il suo talento e la sua bellezza incredibile. Nata 40 anni fa a Firenze, si è distinta nel panorama dello spettacolo affermandosi L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

gianlu_79 : Complimenti a @RaiUno @AleTersigniOF, la Bellissima #VanessaGravina , @farnesiroberto @ECaserio per la Vittoria c… - maurizio_lic : @90ordnasselA @bonucci_leo19 Io sono un tifoso del Napoli , e vi assicuro che per voi interisti è una cosa bellissi… - grandemostro1 : RT @AnnaMariaDeFalc: Complimenti a l'#Inter per la vittoria di ieri ma specialmente per come è arrivata. Bellissima, mi ha ricordato il go… - mirianaastan : bellissima kelly che rimette le storie della vittoria di max - AnnaMariaDeFalc : Complimenti a l'#Inter per la vittoria di ieri ma specialmente per come è arrivata. Bellissima, mi ha ricordato il… -