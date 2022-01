Belen lasciò Fabrizio Corona a causa di Giacomo Urtis? Lo spiffero di Sara Tommasi

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Bisogna tornare indietro nel tempo per scoprire qualche dettaglio che forse in molti hanno dimenticato, sul gossip del giorno. Da questa notte, quandosi è lasciato scappare della sua relazione d’amore con un uomo noto, che è stato in carcere ( e che tutti hanno creduto essere), sui social non si parla d’altro. E allora, facendo un saltino nel passato, troviamo che questa notizia, non è poi così nuova. Era il 2012 quando,, in guerra conRodriguez, rivelò i motivi che a suo dire, avevano portato la show girl a lasciare il suo fidanzato. Ladisse cheaveva trovatoa letto con un altro uomo e che non aspettandosi una simile ...