Belén e Stefano De Martino | ritorno di fiamma per i due vip? Le foto che hanno fatto impazzire i loro fan

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 13 gennaio 2022)DeRodriguez sono più vicini che mai di recente e, a confermarlo, sono alcunescattare di recente dai paparazzi. Stando alla ricostruzione dei fatti condivise da alcune riviste, infatti, l’ex ballerino sarebbe andato a prendere la showgirl in aeroporto al suo rientro dal viaggio in Uruguay. E sembra che questo non sia afun caso isolato, ma solo l’ultimo gestodal papà di Santiago per l’ex moglie.: nuoveinsieme Lesembrano lasciare poco spazio all’immaginazione e i fan non potrebbero essere più entusiasti nel vedere cheDeRodriguez sono stati pizzicati insieme dai ...