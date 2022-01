Belen avvistata di nuovo insieme a Stefano | ritorno di fiamma in atto?

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Dopo il presunto addio a Antonino Spinalbese,è stata paparazzata diin compagnia diMartino. I due stanno di? Didal Sud America, dove ha trascorso una vacanza in compagnia con l’amica Patrizia Griffini in un resort da sogno,Rodriguez è stata paparazzata in compagnia dell’ex maritoDe Martino, che a quanto pare l’ha raggiunta all’aeroporto di Malpensa. Di recente si è sparsa la voce che la showgirl abbia messo fine alla sua storia con Antonino Spinalbese, con cui non è più stataassieme (da ormai diversi mesi). Secondo i rumor in circolazione– che il 12 luglio ha avuto la sua seconda figlia, Luna Marì, proprio dalla relazione con l’hair stylist ...

