Basket | Nba | Shaquille O' Neal vende la partecipazione nei Sacramento Kings

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 13 gennaio 2022) New York, 13 gen. (Adnkronos) -O'ha confermato di aver venduto la suaneiper perseguire altri interessi commerciali. La leggenda della Nba, che ha trascorso la maggior parte della sua carriera ai Los Angeles Lakers e ai Miami Heat, era diventata una proprietaria parziale deinel 2013. Tuttavia ha ora confermato su Twitter che gli è stato richiesto dire secondo le regole della Nba a causa del suo desiderio di iniziare una nuova impresa commerciale. "Come risultato di un nuovo sforzo commerciale, le regole della Nba mi obbligano are la mianei", ha scritto il 49enne. "Voglio ringraziare i fan, la città di ...