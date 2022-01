Basket | Matilde Villa | “La Nazionale è un traguardo Complicato conciliare sport e scuola”

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Gli anni ora sono 17, maè già alla terza stagione piena nel campionato italiano con la maglia di Costa Masnaga. L’abbiamo iniziata a conoscere con sette doppie cifre nella stagione 2019-2020,ha continuato con i 36 punti contro Sassari nell’annata 2020-2021 e finora ha raggiunto un massimo di 38 contro Campobasso, partita però persa dalla formazione biancorossa. E adesso anche per le big sta diventando sempre piùfermarla. Nel frattempo, è arrivato anche l’esordio in. Di questi, e moltissimi altri argomenti (il suo idolo Steph Curry compreso), ha parlato nell’intervista di cui è possibile trovare, in fondo, il video e della quale si offre una parziale trascrizione. Sulla stagione in corso: “E’ stato un buon inizio di campionato, sono successe molte cose. Sono veramente felice perché ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Basket Matilde

OA Sport

Dopo un primo tempo in cui non ha messo a referto alcun punto, infine, nella ripresa è salita in cattedra anche la sua gemellaVilla , che quando ha cambiato marcia ha fatto cambiare marcia ...Krivacevic accorcia fino al - 5 ad inizio ultimo quarto, maVilla prova a rilanciare la fuga di Costa Masnaga. Si lotta punto a punto, anche se le ospiti mantengono un paio di marcature ...Gli anni ora sono 17, ma Matilde Villa è già alla terza stagione piena nel campionato italiano con la maglia di Costa Masnaga. L'abbiamo iniziata a conoscere con sette doppie cifre nella stagione 2019 ...In attesa di tornare sul parquet, in una pausa natalizia allungata dalla decisione del Comitato regionale della Federazione di sospendere tutte le gare ...