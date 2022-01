Basket | Eurolega 2022 | Daniel Hackett eletto miglior giocatore della ventesima giornata!

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Ildell’si è aperto nel segno dell’Olimpia Milano, che ha sconfitto il Barcellona al Palau Blaugrana, anche se questa non è l’unica buona notizia per ilitaliano, poichèè stato nominatogiornata. Il playmaker nativo di Forlimpopoli è alla quarta stagione con la canotta dei russi del CSKA Mosca, dove è divenuto un punto di riferimento nello scacchiere tattico del coach Dimitrios Itoudis, ritagliandosi minuti preziosi e giocate di altissimo livello. Il premio è arrivato al terminepartita contro i greci del Panathinaikos, vinta dal CSKA per 98-74, in cuiha messo a referto 17 punti, 5 rimbalzi e 6 assist, con 6/9 dal ...

Advertising

BetItaliaWeb : ??????Pronostici Basket Eurolega 21a giornata: Barcellona chiamata al riscatto. Rinviata l'Olimpia - andreastoolbox : Eurolega, 21^ giornata. Quattro gare live su Sky l La programmazione - SkySport : Eurolega, 21^ giornata: tra oggi e domani quattro gare su Sky #SkySport #Basket #Eurolega - sportli26181512 : Eurolega, 21^ giornata: tra oggi e domani quattro gare su Sky: Oggi Bayern Monaco-AS Monaco e Barcellona-Efes Istan… - Dario_Melli : Eurolega, 21^ giornata: tra oggi e domani quattro gare su Sky -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Eurolega

Il programma della ventunesima giornata di2021/2022 di, con le date, gli orari e come vedere in tv le partite. Un'altra giornata che inevitabilmente farà i conti con numerose partite rinviate, tra cui quella tra Olimpia ...20.30: Bayern - Monaco - Diretta tv su Sky Sport Action (206), live streaming su SkyGo, NOW e su Eleven Sports. 20.30 Calcio, Serie B: Benevento - Monza - Diretta tv su Sky Sport 252,...Eurolega Giornata 21, si continua con i problemi di rinvii dell'Euroleague. Questa volta non giocherà nemmeno l'Olimpia Milano.Su Sky la Turkish Airlines Euroleague maschile, la massima competizione di basket per club a livello europeo. Mentre si deve ancora concludere la 20ma giornata, in ...