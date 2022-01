Basket coppe europee | Virtus Bologna | vittoria al fotofinish contro Bourg

(Di giovedì 13 gennaio 2022), 12 gennaio 2021 "col brivido per laSegafredoche inaugura con un successo il nuovo anno di Eurocup superando per 83 - 82 il Jlen Bresse che porta a sei le ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

Bologna, 12 gennaio 2021 " Vittoria col brivido per la Virtus Segafredo Bologna che inaugura con un successo il nuovo anno di Eurocup superando per 83 - 82 il Jl Bourg en Bresse che porta a sei le ...... la società emiliana ha vinto due volte la Coppa Italia e la Coppa delle; non era ancora la ... match ormai classico per il recupero della 13giornata nel campionato diSerie A1 2021 - 2022 ,...La Virtus costruirà così undici punti di scarto che verrà quasi del tutto annullato da Coubry e Sulaimon. Nella ripresa la situazione non muta con nessuna delle due contendenti che riesce a piazzare l ...Diretta Fortitudo Bologna Sassari streaming video tv: orario e risultato live della partita per il recupero della 13^ giornata nel campionato di Serie A1.