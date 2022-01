Barù attratto anche dagli uomini? “Mai dire mai | i gay mi trascinavano nelle dark room”

Leggi su biccy

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Appena entrato al GF Vipdurante un botta e risposta con Nathaly Caldonazzo ha detto di essere fluido: “Dici che tutti glistanno passando all’altra sponda? Infatti io mi ritengo un maschio fluido. Diciamo che sono uno che prende quello che viene. Guardo molto l’anima delle persone mettiamola così“. A quanto pare però per adesso il gieffino si è innamorato soltanto di anime di donne, ma non esclude nulla. Ieri sera infatti durante una chiacchierata Giacomo Urtis ha confidato adi essere stato con un uomo molto famoso e subito dopo gli ha chiesto: “Tu con un ragazzo ci sei stato? Secondo me nella via non si può mai sapere“. Il nobile toscano con molta educazione ha risposto dicendo di aver avuto molte occasioni di provare a stare con un uomo, ma di non essere mai stato davvero interessato a provare. Giacomino… Tra ...