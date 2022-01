Barù, alla faccia della trasparenza. Si rivolge direttamente al GF Vip: “Fa schifo” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Che Barù sia un uomo senza filtri ormai è cosa nota. Al GF Vip lo ha dimostrato sin dal suo ingresso e anche per questo piace da impazzire al pubblico del reality show. Si è anche svelato dal punto di vista più privato. Per esempio qualche tempo fa, con Nathaly Caldonazzo, aveva rivelato di sentirsi fluido: “Dici che tutti gli uomini stanno passando all’altra sponda? Infatti io mi ritengo un maschio fluido. Diciamo che sono uno che prende quello che viene. Guardo molto l’anima delle persone mettiamola così”. Di recente Barù è tornato sull’argomento parlando con Giacomo Urtis, che gli ha chiesto direttamente se è mai stato effettivamente con un ragazzo. A quel punto il nipote di Costantino della Gherardesca ha affermato di avere avuto molte occasioni nella sua vita, ma di non aver mai provato davvero grande ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 13 gennaio 2022) Chesia un uomo senza filtri ormai è cosa nota. Al GF Vip lo ha dimostrato sin dal suo ingresso e anche per questo piace da impazzire al pubblico del reality show. Si è anche svelato dal punto di vista più privato. Per esempio qualche tempo fa, con Nathaly Caldonazzo, aveva rivelato di sentirsi fluido: “Dici che tutti gli uomini stanno passando all’altra sponda? Infatti io mi ritengo un maschio fluido. Diciamo che sono uno che prende quello che viene. Guardo molto l’anima delle persone mettiamola così”. Di recenteè tornato sull’argomento parlando con Giacomo Urtis, che gli ha chiestose è mai stato effettivamente con un ragazzo. A quel punto il nipote di CostantinoGherardesca ha affermato di avere avuto molte occasioni nella sua vita, ma di non aver mai provato davvero grande ...

Ultime Notizie dalla rete : Barù alla Grande Fratello Vip, l'ira di Katia su Davide: 'Altrimenti dico che sei nano' 'E a me venite a dare della 'vecchietta' e lui (rivolgendosi a Barù, ndr) che ribadisce 'cos'hai ...lei ha detto a Lucrezia 'Lulù' Selassiè di ' tornare a scuola al suo Paese ' oppure quando alla ...

Barù demolisce lo sponsor del GF Vip: 'E' una schifezza!" Barù al GF Vip se ne frega degli sponsor Bevendo un cappuccino (quelli istantanei) con Alessandro ... si rivolge alla telecamera dicendo: 'questo cappuccino è una schifezza e non lo berrò mai più'! #...

