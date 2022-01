Banche dati fiscali, la bicamerale di vigilanza: sì a una nuova anagrafe immobiliare e accredito diretto delle detrazioni sul conto (Di giovedì 13 gennaio 2022) Costituire una base dati centralizzata antiriciclaggio sul modello spagnolo, dove far confluire tutti i dati notarili dei contratti sia immobiliari sia societari. Introdurre la possibilità, attraverso l’infrastruttura tecnologica della App IO, di accreditare direttamente in conto corrente le detrazioni fiscali, con un meccanismo simile al cashback, per tutte le spese detraibili. Realizzare un sistema di integrazione dati tra Inps e Agenzia delle entrate, attraverso il canale Entratel con l’obiettivo di semplificare i procedimenti amministrativi degli enti interessati, e gli adempimenti fiscali e dichiarativi dei contribuenti. Sono alcuni dei punti del documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sulla Digitalizzazione e interoperabilità ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Costituire una basecentralizzata antiriciclaggio sul modello spagnolo, dove far confluire tutti inotarili dei contratti sia immobiliari sia societari. Introdurre la possibilità, attraverso l’infrastruttura tecnologica della App IO, di accreditare direttamente incorrente le, con un meccanismo simile al cashback, per tutte le spese detraibili. Realizzare un sistema di integrazionetra Inps e Agenziaentrate, attraverso il canale Entratel con l’obiettivo di semplificare i procedimenti amministrativi degli enti interessati, e gli adempimentie dichiarativi dei contribuenti. Sono alcuni dei punti del documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sulla Digitalizzazione e interoperabilità ...

