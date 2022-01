Bambina si allontana da casa | un passante la vede sola e in stato confusionale | il sollievo dei genitori dopo le ore di panico

(Di giovedì 13 gennaio 2022) SENIGALLIA - Nel tardo pomeriggio di ieri gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di P. S. di Senigallia, venivano inviati dalla sala operativa, in viale Leopardi all'altezza dell'incrocio ...

Advertising

Marche_Notizie : Commissariato Senigallia, una bambina si allontana da casa. La Polizia rintraccia i genitori - v_senigallia : Bambina straniera si allontana da casa e la trova un passante: la Polizia la riaccompagna a casa… - Ap79Primerano : @Matt80800 E'iriana quella che allontana le persone da Soleil. Deve fare la bambina capricciosa avendo 50 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Bambina allontana

Senigallia Notizie

di Senigallia, venivano inviati dalla sala operativa, in viale Leopardi all'altezza dell'incrocio con Viale IV Novembre, poiché delle persone in transito riferivano di aver trovato unache ...I poliziotti, raggiunta la persona che ha avvisato le forze dell'ordine, hanno trovato latra le sue braccia : la piccola, di tenerissima età e di origine straniera, appariva abbastanza ...SENIGALLIA - Nel tardo pomeriggio di ieri gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di P.S. di Senigallia, venivano inviati dalla sala operativa, in viale Leopardi ...I poliziotti, raggiunta la persona che ha avvisato le forze dell’ordine, hanno trovato la bambina tra le sue braccia: la piccola, di tenerissima età e di origine straniera, appariva abbastanza tranqui ...