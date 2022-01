“Avete visto cosa ha fatto?”. GF Vip, occhi puntati su Soleil Sorge: quel gesto ‘hot’ lo hanno visto tutti (Di giovedì 13 gennaio 2022) Soleil Sorge fa discutere sempre più e in queste ore al ‘GF Vip’ è stata indubbiamente una delle attive per alcuni comportamenti scherzosi, ma anche quasi pericolosi. Stavolta ha voluto proprio far divertire il pubblico e nei confronti di un vippone si è resa artefice di un episodio ‘hot’ che ha lasciato tutti a bocca aperta. Applausi immediati sono giunti dagli altri concorrenti e anche il pubblico avrà sorriso non poco, immaginando chissà qualcosa di più di una semplice amicizia. Inoltre, Soleil Sorge ha rischiato di combinarla grossa con Alessandro Basciano. Le è sfuggita dalle mani la bottiglia di vetro che ha rischiato di colpire in pieno il vippone o comunque altri compagni di avventura che erano nelle vicinanze. In sottofondo alcuni gieffini ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 13 gennaio 2022)fa discutere sempre più e in queste ore al ‘GF Vip’ è stata indubbiamente una delle attive per alcuni comportamenti scherzosi, ma anche quasi pericolosi. Stavolta ha voluto proprio far divertire il pubblico e nei confronti di un vippone si è resa artefice di un episodioche ha lasciatoa bocca aperta. Applausi immediati sono giunti dagli altri concorrenti e anche il pubblico avrà sorriso non poco, immaginando chissà qualdi più di una semplice amicizia. Inoltre,ha rischiato di combinarla grossa con Alessandro Basciano. Le è sfuggita dalle mani la bottiglia di vetro che ha rischiato di colpire in pieno il vippone o comunque altri compagni di avventura che erano nelle vicinanze. In sottofondo alcuni gieffini ...

