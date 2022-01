Avete mai visto la casa di Cristina Marino e Luca Argentero? Un sogno (Di giovedì 13 gennaio 2022) Avete mai visto la casa di Cristina Marino e Katia Ricciarelli? La coppia vive in una splendida villa immersa nel verde. Cristina Marino e Luca Argentero formano una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Innamorati, uniti e complici, hanno formato una famiglia con la nascita della piccola Nina e hanno pronunciato il fatidico L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 13 gennaio 2022)mailadie Katia Ricciarelli? La coppia vive in una splendida villa immersa nel verde.formano una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Innamorati, uniti e complici, hanno formato una famiglia con la nascita della piccola Nina e hanno pronunciato il fatidico L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

FratNiall94 : se smettete di seguire harry significa che non l’avete mai seguito per la sua musica ma per la sua persona, ciao - superdeadblue : per me è fuori dal mondo che vi incazziate se una persona vi ghosta dopo che avete parlato due/tre volte e non vi s… - CoppolaGemma : RT @mr_pac: @La7tv Ehi, sagome! Avete mai sentito parlare del False Balance?:) Il fatto che faccia di solito audience NON è un buon motivo… - sonoioanchequi : @fdragoni Ma lo sapete che in Svizzera se fate le analisi del sangue e avete gli anticorpi “covid” vi rilasciano il… - BonaciniStella : RT @RaffaAngela: Silvio Berlusconi è a Roma, più attivo che mai. Mi confermano grande frenesia di incontri e telefonate a molti parlamentar… -