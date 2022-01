Australian Open | Tsitsipas contro Djokovic | “Ha giocato con le sue regole e ha fatto passare gli altri per stupidi”

(Di giovedì 13 gennaio 2022) “Hacon le sue, e haquello che moltiri non hanno potuto fare”. Stefanosnon ci sta. Il tennista greco, durante un collegamento con una televisione indiana, ha accusato Novaksulla sua decisione di presentarsi in Australia senza la vaccinazione. “Nessuno pensava di poter venire in Australia senza vaccinarsi e tenere conto dei protocolli. Ci vuole davvero molto coraggio per farlo ugualmente e mettere a rischio la partecipazione a un torneo del Grande Slam. È certamente qualcosa che difficilmente qualcuno potrebbe fare”. Se Nole doveva essere ammesso all’? Il numero quattro al mondo è stato chiaro: “Ci sono due punti di vista: da una parte quasi tutti iri sono ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Djokovic gioca al primo turno degli Australian Open nonostante incertezze sul visto #ANSA - FiorinoLuca : Marton #Fucsovics si scaglia contro Novak #Djokovic ??? 'Ci era stato comunicato che per giocare gli Australian Ope… - Eurosport_IT : Bomba dalla Germania: deduzioni e prove digitali di un team di esperti, ed ecco forti sospetti sulla data del test… - infoitsport : Scommesse tennis, Djokovic favorito a 2,50 su - infoitsport : Australian Open, il tabellone femminile. Il sorteggio di Giorgi e Paolini -

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open

Lo hanno massacrato per mezza stagione per la storia (vera, va detto) dei suoi infiniti toilet break, e Djokovic lo aveva difeso. Ora Stefanos Tsitsipas si fa portavoce della delusione dei colleghi ......negli Stati Uniti è record di ricoveri dall'inizio della pandemia; Djokovic è stato sorteggiato per il primo turno degli, ma potrebbe ancora essere espulso; la Bce assicura che ...Sinner ha la “fortuna” dalla sua: ecco quali avversari potrebbe incontrare lungo il suo cammino agli Australian Open. Dire che avrà la strada praticamente spianata sarebbe prematuro. Ma non sarebbe ...Con la pubblicazione del tabellone principale, l'Australian Open è ormai alle porte. Il 2022 comincia subito con velocità folli come sempre nella stagione tennistica, con il primo trofeo dello Slam im ...